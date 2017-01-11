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Челябинск

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Публикации за 11.01.17

Взбесившаяся лошадь едва не попала под троллейбус в Челябинске (ВИДЕО)

Взбесившаяся лошадь едва не попала под троллейбус в Челябинске (ВИДЕО)

В Челябинске лошадь, сбросившая наездника, едва не устроила ДТП в центре города.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел на улице Тимирязева, напротив театра драмы.

Два наездника на взрослых лошадях в сопровождении жеребенка двигались по тротуару. В какой-то момент одна из лошадей взбрыкнула и выбросила человека из седла. Происшествие зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилистов.

Животное выскочило на дорогу, едва не угодив под колеса троллейбуса

«Новый День – Челябинск» , и

ДТП удалось избежать. Лошадь направилась в сторону мэрии. Наездник поднялся на ноги и пошел за питомцем.

Челябинск, Юлия Малецкая

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