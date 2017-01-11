На Южном Урале снегоуборочный трактор сбил насмерть пешехода

11.01.17 Работодатели Южного Урала должны повысить минимальную зарплату на 500 рублей. Но не обязаны / С 1 января региональный МРОТ вырос на Южном Урале на 500 рублей. Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, согласно подписанному 30 декабря 2016 года Региональному соглашению о минимальной заработной плате (МРОТ) «минималка» во внебюджетном секторе экономики Южного Урала с 1 января 2017 года установлена на уровне 9 тысяч 700 рублей в месяц.