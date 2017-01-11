На Южном Урале снегоуборочный трактор сбил насмерть пешехода

В Челябинской области трактор, убиравший снег, задавил пешехода.
Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе регионального управления ГИБДД, трагический инцидент произошел днем 10 января в селе Дробышево Троицкого района.
60-летний водитель трактора К-701 совершил наезд на 35-летнюю женщину, стоявшую на проезжей части улицы Молодежной.
По некоторым данным, трактор расчищал улицу от снега. Что посредине дороги делала селянка, неизвестно. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.
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По факту ДТП проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Челябинск, Юлия Малецкая
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