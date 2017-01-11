В Троицке продавщица спалила киоск с пиротехникой

Публикации за 11.01.17

На Южном Урале проворовавшаяся продавщица сожгла место работы.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», за несколько дней до нового года в Троицке произошел крупный пожар. На одной из остановок общественного транспорта на улице Ленина загорелся павильон, где продавалась пиротехника.

Пожарные долго не могли ликвидировать возгорание – постоянные взрывы петард и фейерверков осложняли работу.

По предварительным данным, сумма ущерба от пожара составила около 200 тысяч рублей.

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Владелица павильона после случившегося написала заявление в полицию.

В настоящее время установлен подозреваемый в поджоге. Им оказалась 18-летняя продавщица киоска.

Девушка написала явку с повинной, признавшись, что сожгла павильон, чтобы скрыть факт недостачи, сообщает газета «Вся округа». Примечательно, что на работу девица устроилась за 20 дней до пожара.

Известно, что девушка перебралась в Троицк из Чесменского района. Ранее она уже была судима.

По факту поджога возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.

Челябинск, Юлия Малецкая

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