Южноуралец замерз насмерть, возвращаясь после многодневного загула

Публикации за 11.01.17

В Челябинской области мужчина замерз насмерть, возвращаясь домой после многодневной пьянки.

Как сообщили агентству «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла в Аше в ночь на 9 января.

Пожилой южноуралец возвращался домой после того, как полторы недели пьянствовал в гостях. Однако добраться до места назначения ему не удалось: в критическом состоянии южноуральца нашли на улице родственники. Мужчину затащили в гараж и вызвали «скорую», но прибывшие медики констатировали смерть. Экспертиза показала, что ашинец умер от общего переохлаждения организма.

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В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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