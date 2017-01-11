Южноуралец замерз насмерть, возвращаясь после многодневного загула

В Челябинской области мужчина замерз насмерть, возвращаясь домой после многодневной пьянки.
Как сообщили агентству «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, трагедия произошла в Аше в ночь на 9 января.
Пожилой южноуралец возвращался домой после того, как полторы недели пьянствовал в гостях. Однако добраться до места назначения ему не удалось: в критическом состоянии южноуральца нашли на улице родственники. Мужчину затащили в гараж и вызвали «скорую», но прибывшие медики констатировали смерть. Экспертиза показала, что ашинец умер от общего переохлаждения организма.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 11.01.17
В Троицке продавщица спалила киоск с пиротехникой. / На Южном Урале снегоуборочный трактор сбил насмерть пешехода. / Взбесившаяся лошадь едва не попала под троллейбус в Челябинске (ВИДЕО). Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»