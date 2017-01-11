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Челябинск

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Публикации за 11.01.17

В Миассе загорелось авто с ребенком внутри (ФОТО)

В Миассе загорелось авто с ребенком внутри (ФОТО)

В Миассе вспыхнул ВАЗ с женщиной и ребенком в салоне.

Новый День: В Миассе загорелось авто с ребенком внутри (ФОТО)

Как сообщили агентству в пресс-центре 5 отряда федеральной противопожарной службы Челябинской области, ЧП произошло сегодня около 8 часов в районе западной проходной «Автомобильного завода «Урал».

Во время движения у ВАЗ-21099 загорелся моторный отсек. В считанные секунды пламя охватило переднюю часть кузова, едкий дым заполнил салон автомобиля.

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Вовремя почувствовав запах гари, женщина-водитель остановила машину, после чего с маленьким пассажиром выбралась на улицу. В результате происшествия никто не пострадал, однако автомобиль буквально сгорел дотла.

Прибывшие по звонку огнеборцы ликвидировали возгорание. На место выезжали две автоцистерны.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.01.17

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