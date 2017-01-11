Южноуралец за миллион продал несуществующую проволоку для космодрома «Восточный»

Публикации за 11.01.17

Суд Амурской области вынес приговор южноуральцу, обвиняемому в крупном мошенничестве с поставками стройматериалов.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Благовещенского городского суда, в августе 2015 года житель Челябинской области купил на «черном» рынке свидетельство о регистрации фиктивного ООО «Гигант», документы о постановке фирмы на учет в налоговой, а также электронную цифровую подпись для доступа к расчетному счету организации.

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Для «работы» вымышленной конторы мужчина также приобрел сотовые телефоны, множество сим-карт и ноутбук. Кроме того, он нашел через родственников мужчину, согласившегося представить ему свой расчетный счет для перевода и обналичивания средств.

Затем магнитогорец подыскал в Интернете объявление о покупке оцинкованной проволоки. В роли покупателя выступило ООО «Амурэлектрощит» – фирма, поставляющая стройматериалы для возведения объектов космодрома «Восточный» в районе поселка Углегорск Амурской области.

Договорившись о продаже 20 тонн проволоки и солгав о лежащем на складе товаре, аферист убедил заказчика внести 50% предоплаты. Получив на счет 550 тысяч рублей, магнитогорец заявил покупателю, что машина с грузом отправится на Дальний Восток на следующий день.

Спустя некоторое время мошенник перезвонил менеджерам «Амурэлектрощита» уже от лица водителя большегруза и заявил, что машина находится в пути. После этого заказчик пополнил банковский счет лжепоставщика еще на 458 тысяч рублей, полностью оплатив заказанный товар. Впоследствии южноуралец перечислил «заработанные» деньги на счет знакомого, обналичил их и потратил на собственные нужды.

Суд признал магнитогорца виновным в краже более одного миллиона рублей, приговорив мошенника к 4 годам лишения свободы условно. Смягчающим обстоятельством стало наличие у обвиняемого малолетних детей и полное возмещение причиненного заказчику материального вреда.

Челябинск, Юлия Димова

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