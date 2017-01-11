В Челябинске троллейбус сбил пенсионерку на светофоре

Жительница Челябинска, переходившая дорогу на зеленый свет, попала под троллейбус.
Как сообщили агентству «Новый День» в городском управлении ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось днем 9 января на Уфимском тракте, недалеко от остановки «АМЗ».
Троллейбус №12 под управлением 57-летней женщины при повороте налево совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора.
«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook
В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 57-летняя челябинка. С многочисленными ушибами пешехода доставили в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 11.01.17
В Коркинском районе продлили школьные каникулы из-за гриппа. / Южноуралец за миллион продал несуществующую проволоку для космодрома «Восточный». / В Миассе загорелось авто с ребенком внутри (ФОТО). Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»