В Челябинске троллейбус сбил пенсионерку на светофоре

Публикации за 11.01.17

Жительница Челябинска, переходившая дорогу на зеленый свет, попала под троллейбус.

Как сообщили агентству «Новый День» в городском управлении ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие случилось днем 9 января на Уфимском тракте, недалеко от остановки «АМЗ».

Троллейбус №12 под управлением 57-летней женщины при повороте налево совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора.

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В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила 57-летняя челябинка. С многочисленными ушибами пешехода доставили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Челябинск, Юлия Малецкая

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