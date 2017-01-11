NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 11.01.17

Вирусные каникулы: еще пять южноуральских муниципалитетов закрыли школы на карантин / Несмотря на заверения минздрава об отсутствии эпидемии

Вирусные каникулы: еще пять южноуральских муниципалитетов закрыли школы на карантин Несмотря на заверения минздрава об отсутствии эпидемии

Муниципалитеты Челябинской области один за другим продлевают школьные каникулы из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Региональный минздрав продолжает убеждать, что ситуация неэпидемическая.

Как уже сообщал , в связи с непрекращающимся ростом заболеваемости простудными инфекциями власти семи южноуральских территорий накануне приняли решение продлить школьные каникулы до конца текущей недели. Это Миасс, Магнитогорск, Челябинск, Коркинский, Верхнеуральский, Нагайбакский и Уйский района.

При этом руководство министерства здравоохранения Челябинской области не видит поводов для беспокойства и оценивает ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ как неэпидемическую. Замминистра Виктория Сахарова на брифинге 10 января упомянула в качестве неблагополучных лишь 4 территории – Челябинск, Верхнеуральск, Нагайбакский и Уйский районы, подчеркнув, что школы там закрыты не на карантин – речь идет о продлении каникул. «Новый День – Челябинск» , и

Между тем, вопреки заверениям представителей минздрава, власти южноуральских муниципалитетов один за другим принимают решения о «продлении» школьных каникул в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.

Так, до конца текущей недели не будут работать все общеобразовательные учреждения Копейска, Еманжелинского, Еткульского и Красноармейского районов.

В Сосновском районе объявлен карантин с 12 до 18 января включительно. По данным замначальника территориального отдела Роспотребнадзора Татьяны Заварухиной, за два дня – 9 и 10 января в районе был отмечен резкий прирост заболеваемости: всего зарегистрировано 380 случаев ОРВИ, сообщает газета «Сосновская нива». Болеют в основном взрослые и школьники, число обратившихся за медпомощью выросло в 1,5 раза.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 11.01.17

В Челябинске троллейбус сбил пенсионерку на светофоре. / В Коркинском районе продлили школьные каникулы из-за гриппа. / Южноуралец за миллион продал несуществующую проволоку для космодрома «Восточный».

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый Регион». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый Регион», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый Регион» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый Регион обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter