Вирусные каникулы: еще пять южноуральских муниципалитетов закрыли школы на карантин / Несмотря на заверения минздрава об отсутствии эпидемии

Публикации за 11.01.17

Муниципалитеты Челябинской области один за другим продлевают школьные каникулы из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Региональный минздрав продолжает убеждать, что ситуация неэпидемическая.

Как уже сообщал «Новый День», в связи с непрекращающимся ростом заболеваемости простудными инфекциями власти семи южноуральских территорий накануне приняли решение продлить школьные каникулы до конца текущей недели. Это Миасс, Магнитогорск, Челябинск, Коркинский, Верхнеуральский, Нагайбакский и Уйский района.

При этом руководство министерства здравоохранения Челябинской области не видит поводов для беспокойства и оценивает ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ как неэпидемическую. Замминистра Виктория Сахарова на брифинге 10 января упомянула в качестве неблагополучных лишь 4 территории – Челябинск, Верхнеуральск, Нагайбакский и Уйский районы, подчеркнув, что школы там закрыты не на карантин – речь идет о продлении каникул. «Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Между тем, вопреки заверениям представителей минздрава, власти южноуральских муниципалитетов один за другим принимают решения о «продлении» школьных каникул в связи с ростом заболеваемости ОРВИ.

Так, до конца текущей недели не будут работать все общеобразовательные учреждения Копейска, Еманжелинского, Еткульского и Красноармейского районов.

В Сосновском районе объявлен карантин с 12 до 18 января включительно. По данным замначальника территориального отдела Роспотребнадзора Татьяны Заварухиной, за два дня – 9 и 10 января в районе был отмечен резкий прирост заболеваемости: всего зарегистрировано 380 случаев ОРВИ, сообщает газета «Сосновская нива». Болеют в основном взрослые и школьники, число обратившихся за медпомощью выросло в 1,5 раза.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 11.01.17

В Челябинске троллейбус сбил пенсионерку на светофоре. / В Коркинском районе продлили школьные каникулы из-за гриппа. / Южноуралец за миллион продал несуществующую проволоку для космодрома «Восточный». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»