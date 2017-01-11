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Челябинск

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Публикации за 11.01.17

Работодатели Южного Урала должны повысить минимальную зарплату на 500 рублей. Но не обязаны

Работодатели Южного Урала должны повысить минимальную зарплату на 500 рублей. Но не обязаны

С 1 января региональный МРОТ вырос на Южном Урале на 500 рублей.

Как сообщили агентству в пресс-службе Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области, согласно подписанному 30 декабря 2016 года Региональному соглашению о минимальной заработной плате (МРОТ) «минималка» во внебюджетном секторе экономики Южного Урала с 1 января 2017 года установлена на уровне 9 тысяч 700 рублей в месяц.

Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский, председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Николай Буяков и вице-президент регионального СПП Александр Федоров.

В 2016 году региональная величина МРОТ в частном секторе южноуральской экономики составляла 9 тысяч 200 рублей.

Главное управление по труду и занятости Челябинской области предложит всем работодателям внебюджетного сектора присоединиться к данному соглашению, либо направить мотивированный отказ.

Как рассказали агентству в пресс-службе регионального Союза промышленников и предпринимателей, ежегодно отказываются присоединиться к соглашению около десятка предприятий, в основном, представители среднего и малого бизнеса. Согласно Трудовому кодексу РФ, на всех остальных работодателей действие документа распространяется автоматически. Его соблюдение контролируют трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений и Государственная трудовая инспекция. Правда, каких-либо существенных санкций к нарушителям договоренностей не применяется, признали в СПП: по сути, все ограничивается моральным воздействием.

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Соблюдение федерального МРОТ, устанавливаемого указом президента России, носит куда более обязательный характер. Впрочем, эта величина 1 января 2017 года не изменилась, оставшись на уровне 7 тысяч 500 рублей. Увеличится федеральный МРОТ 1 июля – на целых 300 рублей, до 7 тысяч 800 рублей. Кстати, с 1 июля традиционно вырастут и тарифы ЖКХ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.01.17

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