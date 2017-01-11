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Публикации за 11.01.17

На Южном Урале водитель из Екатеринбурга пытался снести железнодорожный мост

На Южном Урале водитель из Екатеринбурга пытался снести железнодорожный мост

В Кыштыме водитель большегруза попытался протаранить железнодорожный мост.

Как передает корреспондент агентства , авария произошла около 19 часов 10 января на улице Нижнее-Кыштымской.

Житель Екатеринбурга, управляя грузовым рефрижератором, двигался в сторону улицы Возмездия. Не обратив внимания на предупреждение о максимальной высоте транспортного средства в 3,5 метра, мужчина попробовал проехать под железнодорожным мостом. В итоге фура, явно превышавшая рекомендованную высоту, не вписалась в проезд.

«В результате ДТП транспортом оказался поврежден дорожный знак ( то самый – ограничивающий высоту транспорта, – цитирует «Кыштымский рабочий» инспектора по пропаганде ГИБДД Бэллу Завалий. – И вообще, движение большегрузов по этой дороге запрещено, о чем водитель, по его признанию, знал».

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В итоге мужчине вручили сразу три административных протокола – за повреждение дорожного знака, за нарушение запрета движения грузовых транспортных средств и за проезд по автодороге, не предназначенной для крупногабартиных машин. Всего водитель оштрафован на 6 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.01.17

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