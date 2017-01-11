Челябинка обнажилась в супермаркете, пытаясь избежать ответственности за кражу колбасы

Публикации за 11.01.17

В Челябинске поймали магазинную воровку, пытавшуюся сбежать с места преступления голой.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел в торговом комплексе «Алмаз».

Женщина похитила в гипермаркете батон колбасы, однако уйти незамеченной у нее не получилось. Охранники задержали воровку. В процессе разбирательства дама сбросила в себя всю одежду и попыталась сбежать с места преступления голой, сообщает «31 канал».

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Сотрудники комплекса поймали женщину, набросили на нее пуховик, чтобы не пугать посетителей комплекса, вызвали полицию и бригаду скорой помощи.

По некоторым данным, челябинка находилась в состоянии наркотического опьянения.

Челябинск, Юлия Малецкая

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