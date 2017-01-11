В центре Челябинска иномарка не пропустила трамвай

В Челябинске столкнулись трамвай и иномарка.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожная авария произошла сегодня днем на регулируемом перекрестке улиц Труда и Красная.
Столкнулись трамвай №20, следовавший в сторону медгородка, и автомобиль «Renault», двигавшийся по Красной к проспекту Ленина.
По словам очевидцев, иномарка «не успела» проехать перекресток на зеленый сигнал светофора. О пострадавших ничего не сообщается.
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Из-за ДТП на данном участке дороги образовалась большая пробка. Движение трамваев на медгородок было приостановлено.
Челябинск, Юлия Малецкая
Челябинск. Другие новости 11.01.17
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