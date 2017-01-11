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Публикации за 11.01.17

Магнитогорские металлурги увеличили предложение продукции из высокопрочных сталей

Магнитогорские металлурги увеличили предложение продукции из высокопрочных сталей

Группа ММК расширяет ассортимент продукции из высокопрочных сталей MAGSTRONG.

Как сообщили агентству в пресс-службе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», специалисты ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ММК) наладили производство из высокопрочных сталей MAGSTRONG сит с ячейками необходимого размера и формы для различного промышленного оборудования и техники.

В настоящее время в ООО «МРК» изготовлено более 30 сит для грохотов, используемых в ООО «Шлаксервис» и доменном производстве ОАО «ММК». Уже на ранних этапах эксплуатации отмечено существенное преимущество стали MAGSTRONG перед марками, которые использовались ранее.

Производство сменных запасных частей для дробильного и измельчительного оборудования является одним из наиболее распространенных способов использования высокопрочных сталей, отмечают в металлургическом холдинге. Ведь качество сетки с ячейками необходимого размера напрямую влияет на процесс сортировки дробленого материала и его отбора по заданным свойствам. Это и побудило специалистов МРК освоить новый вид продукции. Теперь по заказу покупателя на предприятии готовы в кратчайшие сроки и в любых объемах изготовить сита с ячейками необходимого размера и формы для самой различной техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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