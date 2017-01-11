Магнитогорские металлурги увеличили предложение продукции из высокопрочных сталей

Публикации за 11.01.17

Группа ММК расширяет ассортимент продукции из высокопрочных сталей MAGSTRONG.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», специалисты ООО «Механоремонтный комплекс» (входит в Группу ММК) наладили производство из высокопрочных сталей MAGSTRONG сит с ячейками необходимого размера и формы для различного промышленного оборудования и техники.

В настоящее время в ООО «МРК» изготовлено более 30 сит для грохотов, используемых в ООО «Шлаксервис» и доменном производстве ОАО «ММК». Уже на ранних этапах эксплуатации отмечено существенное преимущество стали MAGSTRONG перед марками, которые использовались ранее.

Производство сменных запасных частей для дробильного и измельчительного оборудования является одним из наиболее распространенных способов использования высокопрочных сталей, отмечают в металлургическом холдинге. Ведь качество сетки с ячейками необходимого размера напрямую влияет на процесс сортировки дробленого материала и его отбора по заданным свойствам. Это и побудило специалистов МРК освоить новый вид продукции. Теперь по заказу покупателя на предприятии готовы в кратчайшие сроки и в любых объемах изготовить сита с ячейками необходимого размера и формы для самой различной техники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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