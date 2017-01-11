В Челябинской области директор Областного аптечного склада отдал супруге госконтракты на 2 млрд рублей

Публикации за 11.01.17

На Южном Урале директор государственного аптечного склада отдал фирмам жены госконтракты на кругленькую сумму.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, эксперты проекта «За честные закупки» обнаружили признаки конфликта интересов в закупочной деятельности Областного аптечного склада. Сомнения общественников вызвали четыре государственных контракта общей стоимостью более 1 миллиарда 700 миллионов рублей.

В конце декабря 2016 года государственная компания «Областной аптечный склад» разместила информацию о четырех закупках медицинской продукции (лекарственные препараты и материалы, применяемые в медицинских целях) у единственного поставщика, каждая на сумму более 425 миллионов рублей. При этом проведены они были, минуя конкурсную процедуру.

«Особенность ситуации в том, что исполнителями контрактов Областной аптечный склад выбрал две челябинские компании, которые, согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, на 100% принадлежат жене директора по развитию бизнеса госпредприятия. Таким образом, просматриваются признаки наличия конфликта интересов, личной заинтересованности представителя государственной компании. Соответственно, эксперты ОНФ подозревают наличие нарушения федерального антикоррупционного законодательства. Стоит отметить, что это не единственные примеры сотрудничества обеих фирм с государственной компанией, правда, суммы были в разы меньше», – сообщил эксперт проекта «За честные закупки» Дмитрий Денисов.

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Проанализировав закупочную деятельность ОАО «Областной аптечный склад» за 2016 год, общественники выявили 303 заключенных контракта, большая их часть – у единственного поставщика.

Материалы проверки активисты намерены направить учредителю ОАО «Областной аптечный склад» – министерству имущества и природных ресурсов Челябинской области. Также общественники обратятся в прокуратуру с просьбой провести проверку на наличие конфликта интересов в деятельности руководства Областного аптечного склада.

Челябинск, Виктор Елисеев

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