Заключительный сезон сериала «Игра престолов» начнут снимать в 2017 году / Но Мартин уже заканчивает новый том

Публикации за 11.01.17

Создатели сериала «Игра престолов» назвали дату начала съемок восьмого сезона телепроекта.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в настоящее время завершаются съемки седьмого сезона сериала. Последние серии будут отсняты до конца января.

А уже в сентябре нынешнего года создатели самого успешного телепроекта в жанре фэнтези намерены начать работу над восьмой частью, заявив, что она будет заключительной. Пока планируется, что он будет состоять из шести серий.

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Кстати, не исключено, что и этот сезон не станет завершающим: в текущем году автор эпопеи «Песнь льда и пламени», положенной в основу телепроекта, Джордж Мартин обещает издать шестой том серии. Об этом он сообщил своим подписчикам в LiveJournal.

Отметим, что предыдущий том эпопеи увидел свет в 2011 году. Тогда же начались съемки первого сезона «Игры престолов».

Челябинск, Виктор Елисеев

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