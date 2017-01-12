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Публикации за 12.01.17

В Кыштыме детдомовец «заминировал» школу

В Кыштыме детдомовец «заминировал» школу

В Кыштыме воспитанник детского дома переполошил экстренные службы рассказом о бомбе.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел вечером 11 января.

Сторожу одной из кыштымских школ позвонил неизвестный и сообщил, что в здании заложено взрывное устройство, добавив: «Мы сейчас приедем».

«Сторож растерялся и сначала подумал, что ему позвонили из полиции. Какое-то время он ждал нашего приезда, после чего сам позвонил нам», – цитирует начальника межмуниципального отдела МВД России Юрия Добрецкого «Кыштымский рабочий».

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Прибывшие полицейские оцепили здание, перекрыли проезды. На место происшествия приехали все экстренные службы. Обследовав здание с помощью служебной собаки, правоохранители ничего не нашли.

Вскоре полицейские установили личность телефонного террориста. Им оказался воспитанник центра помощи детям «Горизонт».

В отношении несовершеннолетнего шутника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы. Центру, где живет мальчик, скорее всего, придется возместить затраты за ложный вызов экстренных служб, а это около 150 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 12.01.17

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