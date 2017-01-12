В Челябинске столкнулись три маршрутки и шесть легковушек

Публикации за 12.01.17

Коммунальная авария спровоцировала массовое ДТП на северо-западе Челябинска.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», об аварии с участием девяти автомобилей, в том числе трех маршруток, сообщают жители Калининского района.

Инцидент произошел 11 января, около 22:00, на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40 лет Победы. Водители машин не смогли справиться с управлением на обледеневшей автодороге.

По словам очевидцев, причиной ДТП послужила коммунальная авария: около 17:00 рядом с домом №333 «А» по Братьев Кашириных прорвало водопроводную трубу. Вода залила перекресток, и через несколько часов на дороге образовался каток.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Устранить порыв на водоводе диаметром 100 миллиметров специалисты МУП «ПОВВ» обещают сегодня. В настоящее время в доме отключено водоснабжение. Закончить ремонтные работы коммунальщики планируют к 17:00.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.01.17

В Кыштыме детдомовец «заминировал» школу. / 12 января ожидаются следующие события – Челябинск. / Самые крутые слухи недели: ах, проказники!. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»