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Челябинск

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Публикации за 12.01.17

На Южном Урале пьяный водитель «прокатил» на капоте инспектора ДПС

На Южном Урале пьяный водитель «прокатил» на капоте инспектора ДПС

Пьяный озерчанин-бесправник больше километра вез на капоте инспектора ДПС.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел еще в новогодние каникулы на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челябинская в Озерске.

Наряд ДПС попытался остановить подозрительный автомобиль ВАЗ-2106. Позже выяснилось, что за рулем «шестерки» находился пьяный молодой человек, не имевший водительского удостоверения. Вместо того чтобы остановиться, озерчанин попытался скрыться и сбил одного из инспекторов ДПС. Страж порядка оказался на капоте машины нарушителя. Это водителя ничуть не смутило, и тот продолжил движение, провезя полицейского больше километра. В результате ДТП сотрудник полиции получил телесные повреждения.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время южноуралец отбывает административный арест за управление транспортным средством в нетрезвом виде и без водительского удостоверения.

Кроме того, следственным отделом по ЗАТО Озерск регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Теперь ездоку грозит до 10 лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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