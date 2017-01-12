NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 12.01.17

Южноуралец расчленил бывшего одноклассника

Южноуралец расчленил бывшего одноклассника

Жителя Сатки задержали по подозрению в жестоком убийстве.

Как сообщили агентству в СУ СК России по Челябинской области, преступление произошло 27 декабря прошлого года.

В одном из частных домов два случайно встретившихся на улице бывших одноклассника устроили застолье. Во время посиделок приятели поссорились. В результате хозяин напал на гостя и убил. Затем расчленил тело и сбросил останки в полынью на реке Сатка.

«Новый День – Челябинск» , и

57-летний подозреваемый в убийстве задержан. Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, по некоторым данным, останки погибшего до сих пор не нашли.

Челябинск, Январь, Юлия Малецкая

Челябинск, Январь. Другие новости 12.01.17

На Южном Урале пьяный водитель «прокатил» на капоте инспектора ДПС. / В Челябинске столкнулись три маршрутки и шесть легковушек. / В Кыштыме детдомовец «заминировал» школу.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter