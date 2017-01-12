Южноуралец расчленил бывшего одноклассника

Публикации за 12.01.17

Жителя Сатки задержали по подозрению в жестоком убийстве.

Как сообщили агентству «Новый День» в СУ СК России по Челябинской области, преступление произошло 27 декабря прошлого года.

В одном из частных домов два случайно встретившихся на улице бывших одноклассника устроили застолье. Во время посиделок приятели поссорились. В результате хозяин напал на гостя и убил. Затем расчленил тело и сбросил останки в полынью на реке Сатка.

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57-летний подозреваемый в убийстве задержан. Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, по некоторым данным, останки погибшего до сих пор не нашли.

Челябинск, Январь, Юлия Малецкая

Челябинск, Январь. Другие новости 12.01.17

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