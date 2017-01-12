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Челябинск

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Публикации за 12.01.17

В южноуральских озерах задыхается рыба

В южноуральских озерах задыхается рыба

Обитатели водоемов Озерска вновь испытывают кислородное голодание.

Как передает корреспондент агентства , практически ежегодно зимой в озерах Южного Урала происходит массовый мор рыбы.

На днях жители Озерска заметили в проталине возле родника на озере Большая Нанога огромное скопление рыб. Мальки и особи покрупнее выплывают к протоку, пытаясь спастись от кислородного голодания. Большая часть из них еще живы, сообщает «Оzersk74.ru».

Отметим, обычно зимний мор рыбы вследствие недостаточного поступления кислорода из атмосферы начинается на южноуральских озерах в феврале. В этом чрезмерно морозном сезоне дефицит наступил раньше из-за преждевременного образования ледяного покрова.

В предыдущие годы для спасения рыбы озерские рыбаки, общественные организации и ПО «Маяк» проводили специальные акции по бурению лунок. В этом году пока ничего подобного не было.

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Стоит отметить, что зимнее кислородное голодание обитателей южноуральских водоемов, по мнению специалистов, усугубляется тем, что в теплое время года в озерах накапливается огромное количество органических веществ. Органика забирает на разложение часть растворенного в воде кислорода.

В Большой Наноге на протяжении нескольких последних лет стабильно отмечается повышенное содержание биогенных веществ, что, возможно, связано с многолетним соседством с садовыми товариществами.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 12.01.17

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