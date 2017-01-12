В южноуральской деревне демонтируют шлагбаум, самовольно установленный местными жителями от соседей

Публикации за 12.01.17

В деревне Казанцево Челябинской области по требованию прокуратуры демонтируют незаконный шлагбаум.

Как сообщили агентству «Новый День» в прокуратуре области, в надзорное ведомство пожаловались жители Сосновского района, лишившиеся возможности проехать к собственным домам.

В ходе проверки было установлено, что самовольный шлагбаум перегородил проезжую часть дороги, относящейся к землям общего пользования.

Отметим, незаконное препятствие установили жители части деревни Казанцево – Ново-Казанцево, чтобы помешать проезду обитателей нового микрорайона Славино, построенного на окраине населенного пункта. Сторонники шлагбаума заявляли, что таким образом они берегут дорогу, заасфальтированную за собственный счет.

Летом прошлого года основной подъезд к Славино закрыли на ремонт, в результате местные жители оказались отрезаны от микрорайона. Пытаясь повлиять на ново-казанцев, чтобы те открыли шлагбаум, славинцы перегородили собственными автомобилями въезд в поселок.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Спустя полгода принято окончательное решение о ликвидации незаконного шлагбаума.

«Поскольку указанные действия нарушают права граждан, создают препятствия для проезда по дороге, в том числе автомобилям специального назначения (пожарным, скорой помощи, полиции), прокурор района обратился в суд с иском к администрации Рощинского сельского поселения Сосновского района о принятии мер по демонтажу шлагбаума и всех его конструктивных элементов.

Судом требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме», – сообщает прокуратура региона.

Апелляционная инстанция Челябинского облсуда решение районного суда оставила без изменения.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 12.01.17

В южноуральских озерах задыхается рыба. / Южноуралец расчленил бывшего одноклассника. / На Южном Урале пьяный водитель «прокатил» на капоте инспектора ДПС. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»