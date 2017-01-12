NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 12.01.17

В южноуральской деревне демонтируют шлагбаум, самовольно установленный местными жителями от соседей

В южноуральской деревне демонтируют шлагбаум, самовольно установленный местными жителями от соседей

В деревне Казанцево Челябинской области по требованию прокуратуры демонтируют незаконный шлагбаум.

Как сообщили агентству в прокуратуре области, в надзорное ведомство пожаловались жители Сосновского района, лишившиеся возможности проехать к собственным домам.

В ходе проверки было установлено, что самовольный шлагбаум перегородил проезжую часть дороги, относящейся к землям общего пользования.

Отметим, незаконное препятствие установили жители части деревни Казанцево – Ново-Казанцево, чтобы помешать проезду обитателей нового микрорайона Славино, построенного на окраине населенного пункта. Сторонники шлагбаума заявляли, что таким образом они берегут дорогу, заасфальтированную за собственный счет.

Летом прошлого года основной подъезд к Славино закрыли на ремонт, в результате местные жители оказались отрезаны от микрорайона. Пытаясь повлиять на ново-казанцев, чтобы те открыли шлагбаум, славинцы перегородили собственными автомобилями въезд в поселок.

«Новый День – Челябинск» , и

Спустя полгода принято окончательное решение о ликвидации незаконного шлагбаума.

«Поскольку указанные действия нарушают права граждан, создают препятствия для проезда по дороге, в том числе автомобилям специального назначения (пожарным, скорой помощи, полиции), прокурор района обратился в суд с иском к администрации Рощинского сельского поселения Сосновского района о принятии мер по демонтажу шлагбаума и всех его конструктивных элементов.

Судом требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме», – сообщает прокуратура региона.

Апелляционная инстанция Челябинского облсуда решение районного суда оставила без изменения.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 12.01.17

В южноуральских озерах задыхается рыба. / Южноуралец расчленил бывшего одноклассника. / На Южном Урале пьяный водитель «прокатил» на капоте инспектора ДПС.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter