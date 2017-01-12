Попытка сдать квартиру стоила жительнице Южноуральска 39 тысяч рублей

Публикации за 12.01.17

В Челябинской области женщина лишилась сбережений, попытавшись сдать квартиру в аренду.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», жительница Южноуральска разместила объявление с предложением на одном из специализированных сайтов.

В тот же день собственнице позвонил мужчина. Представившись военнослужащим, он сказал, что предложение его заинтересовало и выразил готовность перечислить предоплату. На следующий день раздался еще один звонок. На сей раз звонила женщина, представившаяся сестрой военного, сообщает «U24». Она предложила хозяйке квартиры пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд операций, чтобы получить предоплату за арендуемое жилье.

Однако никаких денег женщина не получила. Зато с ее банковского счета исчезли 39 тысяч рублей.

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По данному факту следственный отдел межмуниципального отдела МВД России «Южноуральский» возбудил уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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