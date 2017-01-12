Заработал на непрофессионализме: житель Златоуста сдал в ломбард бижутерию вместо золота

Публикации за 12.01.17

Южноралец «нагрел» ломбард на 7,5 тысяч рублей.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, с заявлением о мошенничестве в полицию обратился хозяин одного из ломбардов Златоуста.

Мужчина рассказал, что в его заведение обратился местный житель. Он сдал в ломбард несколько металлических изделий желтого цвета. Лишь после того, как южноуралец не появился по истечении срока хранения украшений, чтобы их выкупить, работники ломбарда выяснили, что их надули: поверка, проведенная перед тем, как выставить залог на продажу, показала, что вместо золотых изделий в их руках оказалась обыкновенная бижутерия. Ущерб от аферы составил 7 тысяч 600 рублей.

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Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.

По данному факту отделом дознания златоустовской полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество). Южноуралец отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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