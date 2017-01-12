NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 12.01.17

В Кыштыме двухлетний малыш обварился кипятком

В Кыштыме двухлетний малыш обварился кипятком

На Южном Урале маленький ребенок попал в реанимацию, обварившись кипятком.

Как передает корреспондент агентства , утром 11 января в центральную городскую больницу Кыштыма доставила малыша с обширными ожогами.

По предварительным данным, ребенок, которому через месяц исполнится 2 года, случайно опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, сообщает «Кыштымский рабочий».

«Новый День – Челябинск» , и

Врачи диагностировали у малыша термический ожог второй степени 30% тела. Сутки ребенок провел в реанимации. Сегодня пациента доставили в Челябинский областной ожоговый центр

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 12.01.17

Заработал на непрофессионализме: житель Златоуста сдал в ломбард бижутерию вместо золота. / Попытка сдать квартиру стоила жительнице Южноуральска 39 тысяч рублей. / В южноуральской деревне демонтируют шлагбаум, самовольно установленный местными жителями от соседей.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter