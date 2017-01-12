В Кыштыме двухлетний малыш обварился кипятком

Публикации за 12.01.17

На Южном Урале маленький ребенок попал в реанимацию, обварившись кипятком.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», утром 11 января в центральную городскую больницу Кыштыма доставила малыша с обширными ожогами.

По предварительным данным, ребенок, которому через месяц исполнится 2 года, случайно опрокинул на себя кастрюлю с кипятком, сообщает «Кыштымский рабочий».

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Врачи диагностировали у малыша термический ожог второй степени 30% тела. Сутки ребенок провел в реанимации. Сегодня пациента доставили в Челябинский областной ожоговый центр

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 12.01.17

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