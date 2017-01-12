Южноуральское управление МЧС войдет в состав Сибирского регионального центра

Публикации за 12.01.17

Главное управление МЧС России по Челябинской области оптимизируют.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в 2017 году произойдет укрупнение региональных центров министерства по чрезвычайным ситуациям РФ.

Так, подразделения МЧС всех уральских регионов войдут в состав Сибирского центра. Это главные управления по Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам, подчинённые им подразделения, а также Уральский институт государственной противопожарной службы, Уральский учебный спасательный центр, Уральский региональный поисково-спасательный отряд, авиационно-спасательный центр.

Передача управленческих функций от Уральского регионального центра МЧС России Сибирскому должна завершиться в первом квартале 2017 года.

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«Министерство по чрезвычайным ситуациям продолжает совершенствовать структуру за счёт оптимизации бюджета и управленческого аппарата, развития внутренних резервов, основанных на повышении профессионализма специалистов и применения современных технологий по всем направлениям деятельности, а также за счёт целенаправленной работы по повышению эффективности функционирования органов местного самоуправления», – сообщает пресс-служба ведомства.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уже встретился с начальником Сибирского регионального центра МЧС России Сергеем Диденко. Последний заверил главу региона, что оптимизация никак не отразится на безопасности жизнедеятельности населения и территории.

Отметим, Сергей Диденко уже успел «прославиться» на Урале: на встрече со спасателями Свердловской области новый начальник отчитал нескольких сотрудников за длинные волосы и бороды.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 12.01.17

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