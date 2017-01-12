В Челябинске даже выдры пляшут вприсядку (ВИДЕО)

Публикации за 12.01.17

У обитателя челябинского зоопарка обнаружилась страсть к фольклору и балалайкам.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», неожиданный талант раскрыли у выдры по имени Лютер во время рождественских праздников.

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Фольклорный ансамбль развлекал посетителей песнями и играми. Когда ряженые оказались у клетки выдры, зверь при звуках балалайки оживился и пустился в пляс.

«Не думали – не гадали, а нашли нового участника в наш ансамбль. Прекрасный голос, замечательное чувство ритма, веселый и неутомимый – вот он, Ваня!

Нет, ну в зоопарке его некоторые почему-то Лютер зовут, но так-то он Ваня, конечно», – прокомментировала участница событий Вера Задорожная, зафиксировавшая народный танец на видео.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=BjZ8XvfnE74&rel=0">Video</a> В чувстве ритма выдре, действительно, не откажешь

Отметим, Лютер поселился в челябинском зоопарке более двух лет назад. Его принесли горожане, подобравшие истощенную и обмороженную выдру на обочине дороги. Сотрудники зоопарка выходили зверя.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 12.01.17

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