В России дембеля станут безработными? / Правительство обещает им повышенное пособие

Публикации за 12.01.17

В России судорожно ищут способы повышения престижа службы в армии. Одно из последних предложений наталкивает на мысль, что социальная ситуация в стране будет только ухудшаться.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», министерство труда и социальной защиты РФ разработало поправки в закон о занятости.

Так, гражданам России мужского пола, вернувшимся со срочной военной службы, будут платить максимальное пособие по безработице. Правда, при условии, что до призыва они проработали не менее 26 недель в режиме полного рабочего дня, а после демобилизации встали на учет в центре занятости. Сейчас пособие по безработице в России составляет от 850 до 4 тысяч 900 рублей в месяц. В соответствии с законом, человек, проработавший минимум 26 недель, уволившийся не «по статье» и вставший на учет в течение года после увольнения, может претендовать на пособие в размере 75% от утраченного заработка, но не более 4 тысяч 900 рублей. Мужчины, вернувшиеся из армии, таким образом, лишены возможности получать максимальное пособие по безработице. Чтобы устранить данную несправедливость и были разработаны поправки, сообщает «Российская газета».

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Кроме того, минтруда предлагает выплачивать отслужившим мужчинам стипендию, если на обучение их направила служба занятости.

Стоит отметить, что министерство подготовило еще один законопроект,

предполагающий увеличение максимального пособия по безработице почти в два раза.

А вот варианты решения проблемы безработицы, а также трудоустройства потерявших работу в связи со срочной службой в вооруженных силах, минтруда не предлагает.

Напомним, в советское время демобилизованных из армии принимали на прежнее рабочее место или предлагали другое. Сейчас за призывником после армии сохраняется рабочее место только в государственных структурах.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 12.01.17

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