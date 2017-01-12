На Южном Урале два мертвеца несколько недель пролежали в полусгоревшем доме

Публикации за 12.01.17

В одном из домов Чебаркуля нашли трупы мужчины и женщины.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», тела местного жителя и неизвестной женщины 11 января обнаружили соседи. Они вспомнили, что не видели мужчину с ноября, и наведались в дом. Дочь погибшего сообщила, что видела его в последний раз в начале декабря.

Личность погибшей женщины пока не установлена. Известно лишь, что ее часто видели в Чебаркуле. По словам соседей, в последнее время она сожительствовала с хозяином дома, но как ее зовут, они не знают.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Пара жила в разваливающемся доме, пострадавшем осенью 2015 года во время пожара.

«По словам соседей, мужчина вел аморальный образ жизни и злоупотреблял спиртным», – цитирует U24 специалиста направления по связям со СМИ МО МВД «Чебаркульский» Елену Щеткову.

Признаков насильственной смерти на телах мужчины и женщины правоохранители не нашли. Предположительно, пара погибла, отравившись угарным газом.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.01.17

В России дембеля станут безработными?. Правительство обещает им повышенное пособие. / В Челябинске даже выдры пляшут вприсядку (ВИДЕО). / Южноуральское управление МЧС войдет в состав Сибирского регионального центра. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»