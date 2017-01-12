NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 12.01.17

На Южном Урале два мертвеца несколько недель пролежали в полусгоревшем доме

На Южном Урале два мертвеца несколько недель пролежали в полусгоревшем доме

В одном из домов Чебаркуля нашли трупы мужчины и женщины.

Как передает корреспондент агентства , тела местного жителя и неизвестной женщины 11 января обнаружили соседи. Они вспомнили, что не видели мужчину с ноября, и наведались в дом. Дочь погибшего сообщила, что видела его в последний раз в начале декабря.

Личность погибшей женщины пока не установлена. Известно лишь, что ее часто видели в Чебаркуле. По словам соседей, в последнее время она сожительствовала с хозяином дома, но как ее зовут, они не знают.

«Новый День – Челябинск» , и

Пара жила в разваливающемся доме, пострадавшем осенью 2015 года во время пожара.

«По словам соседей, мужчина вел аморальный образ жизни и злоупотреблял спиртным», – цитирует U24 специалиста направления по связям со СМИ МО МВД «Чебаркульский» Елену Щеткову.

Признаков насильственной смерти на телах мужчины и женщины правоохранители не нашли. Предположительно, пара погибла, отравившись угарным газом.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.01.17

В России дембеля станут безработными?. Правительство обещает им повышенное пособие. / В Челябинске даже выдры пляшут вприсядку (ВИДЕО). / Южноуральское управление МЧС войдет в состав Сибирского регионального центра.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter