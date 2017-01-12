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Челябинск

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Публикации за 12.01.17

Шесть южноуральских городов окутает смог

Шесть южноуральских городов окутает смог

В шести южноуральских городах объявлен режим НМУ.

Как сообщили агентству в минэкологии области, по данным регионального Гидрометцентра, с 19 часов 12 января до 19 часов 13 января в Карабаше, Челябинске, Сатке, Коркино, Троицке и Магнитогорске ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе: слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.

Во всех городах объявлен режим НМУ первой степени опасности. В Магнитогорск он действует уже с вечера 11 января.

«Новый День – Челябинск» , и

Властям городов рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 12.01.17

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