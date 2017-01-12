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Челябинск

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Публикации за 12.01.17

Сумма долга компании «Гринфлайт» перед дольщиками выросла почти в два раза

Сумма долга компании «Гринфлайт» перед дольщиками выросла почти в два раза

Силовики уточнили сумму задолженности застройщика челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» перед дольщиками.

Как передает корреспондент агентства , неисполненные компанией «Гринфлайт» обязательства перед участниками долевого строительства составляют примерно 11 миллиардов рублей. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев в ходе закрытого совещания при губернаторе.

Напомним, ранее речь шла о сумме в 6,5 миллиарда рублей. Именно такая цифра называлась, когда 14 июля 2016 года в отношении неустановленных лиц из числа топ-менеджеров застройщика было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

«Новый День – Челябинск» , и

В настоящее время следователи ГУ МВД совместно с УФСБ по Челябинской области устанавливают каналы вывода из строительной компании средств физических и юридических лиц, заключивших с ООО «Гринфлайт» договоры долевого участия, а также лица в руководстве компании, причастных к незаконным действиям.

По некоторым данным, пока единственным фигурантом уголовного дела является бывший генеральный директор строительной организации, экс-заместитель главы Челябинска Сергей Мануйлов, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.01.17

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