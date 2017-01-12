Сумма долга компании «Гринфлайт» перед дольщиками выросла почти в два раза

Публикации за 12.01.17

Силовики уточнили сумму задолженности застройщика челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» перед дольщиками.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», неисполненные компанией «Гринфлайт» обязательства перед участниками долевого строительства составляют примерно 11 миллиардов рублей. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Челябинской области Андрей Сергеев в ходе закрытого совещания при губернаторе.

Напомним, ранее речь шла о сумме в 6,5 миллиарда рублей. Именно такая цифра называлась, когда 14 июля 2016 года в отношении неустановленных лиц из числа топ-менеджеров застройщика было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

В настоящее время следователи ГУ МВД совместно с УФСБ по Челябинской области устанавливают каналы вывода из строительной компании средств физических и юридических лиц, заключивших с ООО «Гринфлайт» договоры долевого участия, а также лица в руководстве компании, причастных к незаконным действиям.

По некоторым данным, пока единственным фигурантом уголовного дела является бывший генеральный директор строительной организации, экс-заместитель главы Челябинска Сергей Мануйлов, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.01.17

Шесть южноуральских городов окутает смог. / На Южном Урале два мертвеца несколько недель пролежали в полусгоревшем доме. / В России дембеля станут безработными?. Правительство обещает им повышенное пособие. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»