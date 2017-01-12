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Челябинск

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Публикации за 12.01.17

Нехорошая тенденция: в Челябинске легковушка опять врезалась в трамвай (ВИДЕО)

Нехорошая тенденция: в Челябинске легковушка опять врезалась в трамвай (ВИДЕО)

В Челябинске второй день подряд происходят ДТП с участием трамваев.

Как передает корреспондент агентства , очередная авария случилась сегодня на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина.

Трамвай №17 поворачивал с конечной остановки на разворотное кольцо, когда в его среднюю дверь впечаталась иномарка, двигавшаяся по проспекту Победы.

Несмотря на то, что для автомобилей горел зеленый сигнал светофора, трамвай имел преимущество при повороте, отмечают очевидцы.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате аварии по традиции образовался автомобильный затор. Трамвай практически полностью перегородил проезжую часть.

Напомним, вчера днем на регулируемом перекрестке улиц Труда и Красная столкнулись автомобиль «Renault» и трамвай №20. В результате аварии никто не пострадал, но на перекрестке образовалась огромная пробка.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 12.01.17

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