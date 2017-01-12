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Челябинск

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Публикации за 12.01.17

В Челябинской области пошел зимний дождь (ВИДЕО)

В Челябинской области пошел зимний дождь (ВИДЕО)

В Челябинской области при минусовых температурах пошел дождь.

Как передает корреспондент агентства , циклон принес на Южный Урал резкое потепление и дождь. Об этом сообщили жители области в социальных сетях.

Мелкий дождь заметили сегодня в Каслях, а также на дороге Челябинск – Коркино. Этому сообщению поверили далеко не все южноуральцы: температуры на всей территории области минусовые, хотя и не морозные. К примеру, в Челябинске сегодня днем было -6 градусов Цельсия, а в Верхнем Уфалее – 5 градусов ниже нуля.

Но кое-кому даже удалось снять видео в подтверждение своих наблюдений.

Зимний дождь – достаточно редкое явление для Урала. Однако периодически такие осадки посещают Челябинскую область именно во время господства на территории региона циклонов.

«Новый День – Челябинск» , и

Потепление продолжится в регионе и завтра, 13 января. В областном центре, по данным «Гисметео», днем ожидается всего 1 градус ниже нуля. Впрочем, на выходных столбик термометра опустится уже к -9 градусам, а в середине следующей недели днем синоптики обещают 17-18 градусов мороза.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.01.17

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