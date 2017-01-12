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Публикации за 12.01.17

Самолет из Дубая не долетел до Екатеринбурга (ФОТО) / Сел в Челябинске

Самолет из Дубая не долетел до Екатеринбурга (ФОТО) Сел в Челябинске

В аэропорту Челябинска совершил экстренную посадку самолет авиакомпании Fly Dubai.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», борт, выполнявший перелет из Дубая в Екатеринбург, приземлился в Челябинске в 19:35 по местному времени.

Причина в технической неисправности: по некоторым данным, при снижении не сработали закрылки. Садиться в Кольцово с таким повреждением было слишком опасно, так как коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы в Кольцово ниже, чем в соседнем Челябинске, поэтому самолет ушел на запасной аэродром. Пассажиров отправили в Екатеринбург наземным транспортом.

В Челябинском отделе СКР на транспорте ничего криминального в инциденте не увидели, поэтому вопрос о доследственной проверке пока не поднимался.

Напомним, 29 декабря самолета авиакомпании Fly Dubai, тоже выполнявший рейс «Дубай – Екатеринбург», не долетел до пункта назначения из-за неблагоприятных метеоусловий и сел в Челябинске.

### FOTOFIGURE Новый День: Самолет из Дубая не долетел до Екатеринбурга ###

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.01.17

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