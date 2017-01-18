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Челябинск

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Публикации за 18.01.17

В Челябинске экстренно приземлился самолет «Хельсинки – Екатеринбург» / И еще 6 бортов из Москвы, Петербурга и Краснодара

В Челябинске экстренно приземлился самолет «Хельсинки – Екатеринбург» И еще 6 бортов из Москвы, Петербурга и Краснодара

В Челябинске экстренно приземлились 7 самолетов, летевших до Екатеринбурга.

Как сообщили агентству в пресс-службе авиапредприятия, сегодня утром из-за метеоусловий в аэропорту Кольцово на запасной аэродром в Челябинске были перенаправлены 7 рейсов. Среди них борт авиакомпании «Finnair», следовавший из Хельсинки в Екатеринбург. А также 4 рейса из Москвы, по одному из Санкт-Петербурга и Краснодара.

В настоящее время над Кольцово сгустился густой туман.

«Новый День – Челябинск» , и

В Челябинском авиапредприятии сообщили, что все пассажиры экстренно приземлившихся бортов обслужены в аэропорту согласно правилам.

По некоторым данным, до места назначения пассажиры отправятся на автобусах.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 18.01.17

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