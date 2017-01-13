Южноуралец, хранивший дома гранатомет, автомат и пулемет, получил срок (ФОТО)

Публикации за 13.01.17

В Челябинской области осужден коллекционер, хранивший целый арсенал оружия, в том числе пулемет и гранатомет.

Как сообщили агентству «Новый День» в региональном управлении ФСБ, Коркинский городской суд вынес приговор местному жителю.

В феврале 2016 года контрразведчики нашли у него дома 40-миллиметровый подствольный гранатомет ГП-25 в исправном состоянии, запчасти от пулемета Югославского производства «М-53», автомат, переделанный под боевую стрельбу из макета автомата Калашникова, а также около 500 граммов охотничьего пороха.

Разрешения на хранение оружия у коркинца не было. Владелец арсенала сознался, что все это он собирался продать.

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Мужчина полностью признал свою вину и активно сотрудничал со следствием.

В результате суд приговорил его к 4 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года 4 месяца и штрафом в размере 110 тысяч рублей.

Челябинск, Юлия Малецкая

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