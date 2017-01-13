Черный дрозд променял теплые края на Южный Урал

Публикации за 13.01.17

В национальном парке «Таганай» заметили нетипичного для зимнего времени обитателя – черного дрозда.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе нацпарка, птицу обнаружили возле одной из кормушек, установленных возле Центральной усадьбы. В птичью «столовую» чёрный дрозд не садился, предпочитая подбирать семечки, упавшие в снег.

По словам сотрудников национального парка, чёрный дрозд зимой на Таганае – небольшая аномалия. Обычно эти птицы предпочитают откочевывать в более тёплые районы страны – Центральную Россию, Подмосковье.

«Неясно, что побудило дрозда остаться у нас. Мы можем предположить, что одной из причин могла стать неплохая кормовая база. На Таганае в этом году небывалый урожай рябины», – отметила сотрудник научного отдела национального парка «Таганай» Марина Середа.

Оставшийся зимовать чёрный дрозд – это самец-одиночка. Пары эти птицы образуют весной.

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Отметим, на Таганае обитают 185 видов птиц. Около трети из них живут в нацпарке круглый год. Среди них: свиристель, чечётка, ястребиная сова, рябчик, тетерев, глухарь, синицы, дятлы, щегол.

Зимой можно встретить кочующих птиц тундры: белую сову, пуночку, снегиря, клёста-еловика, кедровку.

Челябинск, Юлия Малецкая

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