Ученые вывели управляемых зомби-убийц

Публикации за 13.01.17

Американские ученые создали зомби-убийц из обыкновенных лабораторных мышей.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», группа нейрофизиологов из Йельского университета после множества экспериментов превратила мелких грызунов в сверхагрессивных хищников, уничтожающих все на своем пути.

Ученые обнаружили в мозге лабораторных мышей два набора нейронов: один из них заставляет животных преследовать добычу, а другой – кусать и убивать. Когда эти системы были активированы с помощью световой стимуляции, грызуны стали настоящими машинами для разрушения. Они преследовали и кусали все, что попадалось им на пути, включая бутылочные крышки и деревянные палки. А подбрасываемых им сверчков мыши буквально разрывали на части и тут же съедали, что не свойственно им в обычном состоянии.

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Когда исследователи отключали лазер, грызуны вновь возвращались к своему обычному поведению. О своем открытии ученые рассказали в свежем номере научного журнала Cell, вышедшем 12 января.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.17

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