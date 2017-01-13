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Челябинск

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Публикации за 13.01.17

Урок не впрок: в Кыштыме дважды задержали автомобиль с разными пьяными водителями

Урок не впрок: в Кыштыме дважды задержали автомобиль с разными пьяными водителями

Два жителя Кыштыма оказались за решеткой за управление в нетрезвом виде одной и той же машиной.

Как передает корреспондент агентства , 12 января полиция задержала трех пьяных водителей. Причем двое из них оказались приятелями.

Около 18:00 сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-21061. В салоне находились две семейные пары, возвращавшиеся с увеселительного мероприятия, все они изрядно приняли «на грудь».

Управлявший автомобилем южноуралец не стал отрицать опьянение и даже согласился пройти медицинскую экспертизу. В отношении нетрезвого водителя составили административный протокол и доставили в отдел полиции.

«Новый День – Челябинск» , и

Но печальный пример приятеля не послужил уроком оставшемуся в салоне мужчине. Он решил доставить-таки женщин к месту назначения, невзирая ни на какие препятствия, в том числе и на собственное нетрезвое состояние.

Правда, уехал он недалеко. Как сообщает «Кыштымский рабочий», «шестерку» буквально на соседней улице остановил наряд ДПС. В итоге оба приятеля провели ночь в камере для задержанных в административном порядке. Теперь им грозят штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на управление транспортными средствами на срок до двух лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.17

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