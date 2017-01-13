В Магнитогорске сгорела маршрутка (ФОТО)

Публикации за 13.01.17

В Магнитогорске маршрутка сгорела после столкновения с иномаркой.

Как сообщили агентству «Новый День» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы №2 ГУ МЧС по Челябинской области, авария произошла сегодня, 13 января, на конечной остановке возле KIA-центра.

По словам водителя маршрутного такси, он выполнял разворот, когда в его «Газель» врезалась иномарка. Судя по полученным легковым автомобилем повреждениям, удар был достаточно сильным.

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От удара маршрутка загорелась. В результате пожара автомобиль практически полностью уничтожен.

К счастью, жертв удалось избежать: на момент столкновения в микроавтобусе не было пассажиров, а сам водитель успел покинуть салон.

Фото пользователя Аленочка Порш, VK

Челябинск, Виктор Елисеев

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