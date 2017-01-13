В школах Коркинского района карантин продлили еще на неделю

Публикации за 13.01.17

Школы Коркинского района остаются на карантине.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в муниципалитетах Южного Урала решили не дожидаться решения областного оперативного штаба о продлении каникул. Власти Коркинского района приняло решение самостоятельно.

Как сообщила начальник муниципального управления образования Лилия Семенова, карантин в общеобразовательных учреждениях продлен по 20 января.

С 30 декабря 2016-го по 12января 2017 года с признаками ОРВИ в медицинские учреждения района за помощью обратилось 809 человек, в том числе 82 ребенка, у четверых человек подтвержден диагноз грипп, сообщает «Горняцкая правда».

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Напомним, сегодня, 13 января, должно пройти очередное заседание областного оперативного штаба, в ходе которого чиновники примут решение: продлять или нет каникулы, объявленные пока до 16 января в десяти муниципалитетах области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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