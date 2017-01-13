NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 13.01.17

В школах Коркинского района карантин продлили еще на неделю

В школах Коркинского района карантин продлили еще на неделю

Школы Коркинского района остаются на карантине.

Как передает корреспондент агентства , в муниципалитетах Южного Урала решили не дожидаться решения областного оперативного штаба о продлении каникул. Власти Коркинского района приняло решение самостоятельно.

Как сообщила начальник муниципального управления образования Лилия Семенова, карантин в общеобразовательных учреждениях продлен по 20 января.

С 30 декабря 2016-го по 12января 2017 года с признаками ОРВИ в медицинские учреждения района за помощью обратилось 809 человек, в том числе 82 ребенка, у четверых человек подтвержден диагноз грипп, сообщает «Горняцкая правда».

«Новый День – Челябинск» , и

Напомним, сегодня, 13 января, должно пройти очередное заседание областного оперативного штаба, в ходе которого чиновники примут решение: продлять или нет каникулы, объявленные пока до 16 января в десяти муниципалитетах области.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.17

В Магнитогорске сгорела маршрутка (ФОТО). / Урок не впрок: в Кыштыме дважды задержали автомобиль с разными пьяными водителями. / Ученые вывели управляемых зомби-убийц.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter