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Челябинск

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Публикации за 13.01.17

Десяток экс-южноуральцев получат премию «Светлое прошлое»

Десяток экс-южноуральцев получат премию «Светлое прошлое»

В Челябинске в тринадцатый раз вручат премию «Светлое прошлое».

Как передает корреспондент агентства , торжественная церемония состоится 15 января в театре драмы имени Наума Орлова.

По традиции она приурочена к 17 января – Дню образования Челябинской области.

Напомним, почетный диплом «Светлого прошлого» и призовую статуэтку работы скульптора Эрнста Неизвестного вручают знаменитым землякам, в настоящее время живущим за пределами Челябинской области, за выдающиеся заслуги в разных сферах – искусство, наука, спорт, производство, общественная деятельность.

«Новый День – Челябинск» , и

Лауреатами 2016 года стали:

Агеносов Владимир Вениаминович. Литературовед, доктор филологических наук, профессор ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, академик. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Почётный член Президиума Ассоциации исследователей русской литературы в Китае. Автор ряда книг.

Брохман Лариса Ефимовна. Актриса озвучания, актриса проектов Первого канала, исполнительница в жанре авторской песни. Лауреат Всероссийских фестивалей авторской песни, лауреат Национальной анимационной премии «Икар» в номинации «Актёр».

Елисеев Владимир Владимирович. Майор запаса. Вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», ответственный секретарь. Принимал участие в операциях по освобождению заложников в городах Саратов, Сухуми, Минеральные воды. Выполнял боевые задачи в Афганистане и Чеченской Республике. Награждён орденом Красной Звезды и многими правительственными наградами.

Зубов Василий Петрович. Тяжелоатлет. Многократный чемпион и рекордсмен по тяжёлой атлетике «35 лет и старше». Кавалер Олимпийских наград (1998, 2002, 2009, 2013), 4-х кратный чемпион мира, 10-ти кратный чемпион Европы. Заслуженный работник физической культуры РФ, судья международной категории. Полковник в отставке. Ветеран Великой отечественной войны. Занесён в Зал славы тяжёлой атлетики России, Европы и мира.

Каменских Иван Михайлович. Деятель в области науки и технологий. Член Правления Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», первый заместитель генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» – директор Дирекции по ядерному оружейному комплексу. Награждён орденом «Знак Почёта», орденом Дружбы. Отмечен благодарностями Президента РФ и Правительства РФ.

Султангабиев Серик Газисович. Полковник внутренних войск МВД России. Командир отдельного полка по охране важных государственных объектов и специальных грузов Уральского регионального командования Внутренних войск МВД России. Герой России. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалями.

Шмыров Вячеслав Юрьевич. Киновед, блогер, продюсер, член Российской академии кинематографических искусств, инициатор создания и первый научный руководитель Библиотеки киноискусства имени С.М. Эйзенштена в Москве, художественный руководитель кинофестиваля авторского кино «Полный артхаус» в Челябинске, лауреат премии Москвы.

Кроме того, 15 января премию вручат лауреатам прошлых лет:

Гамова Екатерина Александровна. Волейболистка, игрок национальной сборной в 1999-2012 и 2014 годах. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира в составе сорной России. Заслуженный мастер спорта России.

Жаров Александр Александрович. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Корниенко Михаил Борисович. Лётчик-космонавт. Герой России.

По традиции церемонию проведут автор идеи учреждения премии «Светлое прошлое» Олег Митяев и актриса театра имени Вахтангова Марина Есипенко.

На церемонию также приглашены специальные гости: певец Леонид Серебренников, продюсер, актёр, каскадёр, режиссёр, президент Национальной федерации каратэ России Александр Иншаков, народный артист России, композитор Анатолий Кролл, скрипачка Тамара Сидорова.

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 13.01.17

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