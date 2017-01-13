В Челябинской области грузовик протаранил железнодорожный состав

Публикации за 13.01.17

В Чебаркуле фура столкнулась с грузовым поездом.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», инцидент произошел 12 января около 22:00 на первом километре автодороги «Улица Суворова – Чебаркуль – Мисяш – М5».

Житель Сосновского района, управляя большегрузом марки Scania и пересекая железнодорожные пути, снес шлагбаум и столкнулся с железнодорожным составом из восьми вагонов.

«В результате столкновения автомашина и один из вагонов получили механические повреждения, водитель не пострадал, – цитирует U24 специалиста направления по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД «Чебаркульский» Елену Щеткову. – Мужчина, управлявший грузовиком, утверждает, что выполнил все требования проезда нерегулируемого переезда и в темноте не заметил состава, двигавшегося вагонами вперед».

Между тем, в полиции отмечают, что железнодорожный переезд оснащен знаками «Однопутная железная дорога» и «Движение без остановки запрещено», у которых водитель должен был остановиться и, только убедившись в отсутствии движущегося состава, продолжить движение. А ночью рекомендуется и вовсе выйти из машины и на слух проверить приближение поезда.

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Южноуралец привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 1 тысячу рублей за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Кроме того, ему предстоит заплатить до 10 тысяч рублей штрафа за повреждение дорожных сооружений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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