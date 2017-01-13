В Магнитогорске молоко и рыба подорожали за год почти на 20%

Публикации за 13.01.17

В Магнитогорске продуктовая корзина за год подорожала на 5,6%. Отдельные товары стали стоит значительно больше.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», во втором по величине городе Южного Урала проанализировали изменение цен на продукты питания первой необходимости в 2016 году.

Так, по данным администрации Магнитогорска, молоко и молокопродукты с января по декабрь подорожали на 19,5%, рыба – почти на 18%. Кроме того,

почти на 5% выросла стоимость чая и соли, на 3,5% – мяса и мясопродуктов.

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При этом власти зафиксировали снижение цен на овощи и бахчевые – на 21,15%, свежие фрукты – на 12%, сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар – 9%, хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, крупы и бобовые – 8,5%, картофель – почти на 7,5%, растительное масло – 3,4%, сообщает «Верстов. Инфо».

В декабре 2016 года стоимость продуктовой корзины составила 4 тысячи 654 рубля. По сравнению с январем ее стоимость выросла на 5,6% или 248 рублей.

Челябинск, Юлия Малецкая

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