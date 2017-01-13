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Челябинск

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Публикации за 13.01.17

Два десятка южноуральских предприятий предупредили о массовых увольнениях

Два десятка южноуральских предприятий предупредили о массовых увольнениях

В январе-апреле 2017 года на двух десятках предприятий Челябинской области пройдут массовые сокращения.

Как передает корреспондент агентства , о планируемых увольнениях объявили 197 организаций региона. Таковы данные главного управления по труду и занятости Челябинской области.

Всего южноуральские предприятия намерены сократить 3 тысячи 378 человек. Причем в 18 организациях пройдут массовые увольнения, в рамках которых работу потеряют почти две тысячи человек. Так, в феврале в связи с ликвидацией МУП «Челябинский автобусный транспорт» на улице рискуют оказаться 805 работников муниципального перевозчика.

Кроме того, 52 предприятия заявили о переводе сотрудников на неполное рабочее время. В начале этого года в таком положении могут оказаться 9,5 тысячи южноуральцев. Больше половины из них – работники ЧТЗ (2,7 тысячи) и чебаркульского завода «Уральская кузница» (2,3 тысячи).

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Всего на начало года в Челябинской области зарегистрировано 35 тысяч 386 неработающих южноуральцев, 32,5 тысячи из них – в статусе безработных. При этом количество вакансий – вдвое меньше (15,8 тысячи).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.17

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