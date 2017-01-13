Два десятка южноуральских предприятий предупредили о массовых увольнениях

Публикации за 13.01.17

В январе-апреле 2017 года на двух десятках предприятий Челябинской области пройдут массовые сокращения.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», о планируемых увольнениях объявили 197 организаций региона. Таковы данные главного управления по труду и занятости Челябинской области.

Всего южноуральские предприятия намерены сократить 3 тысячи 378 человек. Причем в 18 организациях пройдут массовые увольнения, в рамках которых работу потеряют почти две тысячи человек. Так, в феврале в связи с ликвидацией МУП «Челябинский автобусный транспорт» на улице рискуют оказаться 805 работников муниципального перевозчика.

Кроме того, 52 предприятия заявили о переводе сотрудников на неполное рабочее время. В начале этого года в таком положении могут оказаться 9,5 тысячи южноуральцев. Больше половины из них – работники ЧТЗ (2,7 тысячи) и чебаркульского завода «Уральская кузница» (2,3 тысячи).

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Всего на начало года в Челябинской области зарегистрировано 35 тысяч 386 неработающих южноуральцев, 32,5 тысячи из них – в статусе безработных. При этом количество вакансий – вдвое меньше (15,8 тысячи).

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.17

В Магнитогорске молоко и рыба подорожали за год почти на 20%. / В Челябинской области грузовик протаранил железнодорожный состав. / Десяток экс-южноуральцев получат премию «Светлое прошлое». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»