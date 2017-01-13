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Челябинск

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Публикации за 13.01.17

В Челябинске проснулись бабочки (ФОТО)

В Челябинске проснулись бабочки (ФОТО)

В Челябинске внезапно проснулись бабочки.

Как передает корреспондент агентства , сегодня жительница Металлургического района обнаружила живую бабочку, сидевшую на снегу на улице Пятницкого.

«Забрала домой, чтобы это чудо не замерзло. Что с ней делать не знаю... Жду ваших советов», – поделилась женщина в соцсетях.

Фотография сообщества «Подслушано ЧМЗ» (VK)
Фотография сообщества «Подслушано ЧМЗ» (VK)

Участники сообщества «Подслушано ЧМЗ» предложили накормить бабочку водой с сахаром или апельсинами. Спасительница дала насекомому мандаринку.

«Новый День – Челябинск» , и

«У нас тоже бабочка была, перезимовать мечтала, жила в банке трехлитровой, но иногда вылетала «крылышки размять». А потом ее сожрала кошка. Не мучайте бабочку – скормите коту», – советуют челябинцы.

Менее кровожадные горожане рекомендуют убрать банку с насекомым в темное место, где она перезимует до весны или отнести ее в парк бабочек, имеющиеся в нескольких торговых комплексах Челябинска.

Челябинск, Январь, Юлия Малецкая

Челябинск, Январь. Другие новости 13.01.17

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