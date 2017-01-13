В Челябинске проснулись бабочки (ФОТО)

Публикации за 13.01.17

В Челябинске внезапно проснулись бабочки.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», сегодня жительница Металлургического района обнаружила живую бабочку, сидевшую на снегу на улице Пятницкого.

«Забрала домой, чтобы это чудо не замерзло. Что с ней делать не знаю... Жду ваших советов», – поделилась женщина в соцсетях.

Фотография сообщества «Подслушано ЧМЗ» (VK)

Участники сообщества «Подслушано ЧМЗ» предложили накормить бабочку водой с сахаром или апельсинами. Спасительница дала насекомому мандаринку.

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«У нас тоже бабочка была, перезимовать мечтала, жила в банке трехлитровой, но иногда вылетала «крылышки размять». А потом ее сожрала кошка. Не мучайте бабочку – скормите коту», – советуют челябинцы.

Менее кровожадные горожане рекомендуют убрать банку с насекомым в темное место, где она перезимует до весны или отнести ее в парк бабочек, имеющиеся в нескольких торговых комплексах Челябинска.

Челябинск, Январь, Юлия Малецкая

Челябинск, Январь. Другие новости 13.01.17

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