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Челябинск

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Публикации за 13.01.17

Бесконечные каникулы: в школах Челябинска продлили карантин

Бесконечные каникулы: в школах Челябинска продлили карантин

Власти Челябинска продлили вынужденные школьные каникулы.

Как сообщили агентству в пресс-службе мэрии Челябинска, соответствующее решение принял городской оперативный штаб по противодействию распространению гриппа и ОРВИ.

Начало школьных занятий перенесено на 19 января.

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Напомним, школы и учреждения дополнительного образования областного центра закрылись на карантин 11 января.

За прошедшие 4 «карантинные» дня в городе зарегистрировано 12 тысяч 554 случаев ОРВИ, в том числе 9 случаев гриппа. Рост заболеваемости среди взрослого населения составил 11%. У детей отмечается снижение на 26%. По всем возрастным категориям заболеваемость снизилась на 8%. Эпидпорог превышен почти на 30%.

Напомним, ранее о продлении карантина в школах объявили власти Коркинского района. Там каникулы продолжатся до 20 января.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.17

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