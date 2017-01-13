В администрации Сосновского района прошли обыски

Публикации за 13.01.17

В администрацию Сосновского района нагрянули силовики.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», оперативно-следственные мероприятия проводили сотрудники регионального управления ФСБ в комитете по управлению имуществом и земельным отношениям Сосновского района.

По некоторым данным, правоохранители изымали документы, связанные с выделением земли под строительством одного из новых поселков.

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В пресс-службах региональных управления МВД и СК не смогли прокомментировать информацию об обысках, сообщив, что их сотрудники в администрации Сосновского района «не работали».

Челябинск, Юлия Малецкая

Челябинск. Другие новости 13.01.17

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