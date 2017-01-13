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Челябинск

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Публикации за 13.01.17

Смог провисит над Южным Уралом все выходные

Смог провисит над Южным Уралом все выходные

Синоптики продлили режим неблагоприятных метеоусловий на Южном Урале до вечера понедельника.

Как сообщили агентству в Челябинском ЦГМС, с 19 часов 13 января до 19 часов 16 января в областном центре будут сохраняться метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», – заявляют синоптики. Напомним, режим НМУ был объявлен в Челябинске вечером 12 января.

Кроме того, аналогичное предупреждение с 19 часов 11 января до 19 часов 16 января действует для ряда промышленных предприятий, работающих на территории Южного Урала.

«Новый День – Челябинск» , и

Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.17

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