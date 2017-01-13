Смог провисит над Южным Уралом все выходные

Публикации за 13.01.17

Синоптики продлили режим неблагоприятных метеоусловий на Южном Урале до вечера понедельника.

Как сообщили агентству «Новый День» в Челябинском ЦГМС, с 19 часов 13 января до 19 часов 16 января в областном центре будут сохраняться метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

«В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», – заявляют синоптики. Напомним, режим НМУ был объявлен в Челябинске вечером 12 января.

Кроме того, аналогичное предупреждение с 19 часов 11 января до 19 часов 16 января действует для ряда промышленных предприятий, работающих на территории Южного Урала.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Экстренные службы напоминают, что промышленным предприятиям при объявлении режима НМУ необходимо обеспечить снижение выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Кроме того, всем организациям рекомендовано минимизировать проведение работ, вызывающих «пыление» и дополнительное загрязнение атмосферы. Владельцам автомобилей советуют пересесть на общественный транспорт.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.01.17

В администрации Сосновского района прошли обыски. / Бесконечные каникулы: в школах Челябинска продлили карантин. / В Челябинске проснулись бабочки (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»