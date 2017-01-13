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Челябинск

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Публикации за 13.01.17

Южноуралец избил пенсионерку гвоздодером в подъезде

Южноуралец избил пенсионерку гвоздодером в подъезде

В Челябинской области полицейские пытаются раскрыть загадочное нападение на пенсионерку.

Как передает корреспондент агентства , инцидент произошел вечером 12 января в чебаркульском поселке Каширинский.

61-летняя местная жительница зашла в подъезд своего дома и услышала, что за ней кто-то идет. На площадке одного из этажей незнакомец схватил женщину за руку и развернул к себе. Затем вытащил из-за пазухи предмет, похожий на гвоздодер и несколько раз ударил пенсионерку по голове. Когда дама закричала, нападавший сбежал. Пожилую женщину доставили в чебаркульскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой. После обследования отпустили домой, назначив амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают нападавшего, устанавливаются мотивы преступления.

По словам потерпевшей, разбойник, которого прежде она никогда не видела, не произнес ни слова, ничего не украл и ничего не требовал, сообщает «U24.ru».

«Новый День – Челябинск» , и

Пенсионерка запомнила приметы нападавшего: на вид 30-40 лет, европейский тип, рост около 180 сантиметров, темные глаза, темные волосы с проседью на висках. Был одет в темную куртку и вязаную шапку.

Полиция Чебаркуля просит всех, кто обладает какой-либо информацией о происшествии или о нападавшем обратиться в отдел внутренних дел по телефонам: 02, (8-351-68) 2-25-22, 9-70-00 или в отдел участковых уполномоченных полиции: 9-71-14.

Челябинск, Юлия Малецкая

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