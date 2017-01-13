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Челябинск

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Публикации за 13.01.17

Новгородские викинги ездили на пони – открытие ученых

Новгородские викинги ездили на пони – открытие ученых

Ученые указали на еще одну ошибку, допущенную в фильме «Викинг».

Напомним, кинолента вышла в прокат 29 декабря и заявлялась как историческая картина о князе Владимире-Крестителе. Создатели фильма утверждали, что в основу положены события, описанные в «Повести временных лет».

Однако не прошло и недели, как в Интернете появилась петиция с требованием запретить картину. Ее авторы заявили, что события, показанные в фильме, не соответствуют историческим фактам.

Как передает корреспондент агентства , бурная полемика вернула в информационное пространство и недавнее открытие ученых, сделанное в ходе исследования археологических находок из Рюрикова городища – резиденции княжеского дома Рюрика и его варяжской дружины, расположенной в 2 километрах от нынешнего Великого Новгорода. Оказывается, современники легендарного князя и его потомков (а Владимир, напомним, был правнуком Рюрика) использовали в IX-X веках совсем не таких лошадей, что предстали зрителям «Викинга». В фильме снимали современные породы (например, буденовскую, выведенную в 1948 году, или украинскую верховую, которая была выделена в отдельную породу только в 1990 году). Это крупные животные (рост в холке от 162 см), а реальные прототипы героев «Викинга» ездили на… пони. Именно к такому выводу пришли сотрудник Научно-исследовательского зоологического музея Московского государственного университета Наталья Спасская, старший научный сотрудник лаборатории териологии Зоологического института РАН Михаил Саблин и старший научный сотрудник отдела славяно-финской археологии ИИМК РАН Кирилл Михайлов.

«Новый День – Челябинск» , и

Изучив десятки лошадиных черепов, обнаруженных на территории древнего рва, опоясывавшего Городищенский холм, они пришла к выводу, что большинство из них попали в ров в начале Х века. Не исключено, что кони были из княжеского табуна и могли погибнуть в ходе языческих жертвоприношений, проводившихся в центре поселения. При этом жеребцы были верховыми.

Исследованные черепа оказались небольшими по сравнению с современными конями, а рост лошадей в холке составлял около 140 сантиметров, что по нынешней классификации конских пород относится к размерному классу «Пони». «В ту эпоху, судя по историческим документам, население знало о высококровных, элитных лошадях из южных регионов, но таковые были доступны только знати», – отмечают исследователи. Остальные же довольствовались низкорослыми «рабочими» лошадьми, близкими по сложению к своим диким предкам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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